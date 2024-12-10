Наслаждаемся ярким осенним закатом Показываю и открываю сбор заявок на свой авторский календарь на 2022 год Параметры календаря : Мои авторские снимки, в которые я вложил всю свою энергию и душу фотографий которые вошли в календарь Вживую календарь выглядит так Так-же прикрепляю отзывы от тех кто уже получил календарь Сегодня резко похолодало, зима близко .
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