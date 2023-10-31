Гвинет Пэлтроу, Шэннен Доэрти и «Друзья» почтили память Мэттью Перри

Через два дня после неожиданной кончины Мэттью Перри его коллеги по сериалу «Друзья» Мэтт ЛеБлан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон выпустили совместное заявление в издании «People».