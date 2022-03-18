На Камчатке юнармейцы написали письма участникам специальной операции на Донбассе

Ребята привезли письма и рисунки в символичное место - Парк Победы, откуда их вместе с гуманитарными наборами передадут военнослужащим, выполняющим специальные на Донбассе.
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