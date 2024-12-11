Усадьба Кожевникова в Калуге может получить статус объекта культурного наследия

Главный дом, жилой флигель, хозяйственная постройка и ворота усадебного комплекса Кожевникова, расположенного в Калуге на улице Кирова, могут стать объектом культурного наследия регионального значенияГлавный дом, жилой флигель, хозяйственная постройка и ворота усадебного комплекса Кожевникова, расположенного в Калуге на улице Кирова, могут стать объектом культурного наследия регионального значения.