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Калужские новости

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Усадьба Кожевникова в Калуге может получить статус объекта культурного наследия

Усадьба Кожевникова в Калуге может получить статус объекта культурного наследия

Главный дом, жилой флигель, хозяйственная постройка и ворота усадебного комплекса Кожевникова, расположенного в Калуге на улице Кирова, могут стать объектом культурного наследия регионального значенияГлавный дом, жилой флигель, хозяйственная постройка и ворота усадебного комплекса Кожевникова, расположенного в Калуге на улице Кирова, могут стать объектом культурного наследия регионального значения.

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