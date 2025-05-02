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Воробьев признал, что дал указание Долженкову ударить Тирни по рукам: «Он должен был на вбрасывании рубануть, немножко перестарался»

Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина армейцы проиграли минскому «Динамо» (3:5, 2-4). За три секунды до завершения третьего периода Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой Криса Тирни на вбрасывании.

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