115 школ от Калининграда до Владивостока. Как «Динамо» построило лучшую региональную сеть в стране

Несколько лет назад московское «Динамо» запустило программу проекта франчайзинга, благодаря которой любой желающий может открыть школу под всемирно известным брендом в своем городеНесколько лет назад московское «Динамо» запустило программу проекта франчайзинга, благодаря которой любой желающий может открыть школу под всемирно известным брендом в своем городе, напрямую заключив контракт с клубом.