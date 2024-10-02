115 школ от Калининграда до Владивостока. Как «Динамо» построило лучшую региональную сеть в стране

Несколько лет назад московское «Динамо» запустило программу проекта франчайзинга, благодаря которой любой желающий может открыть школу под всемирно известным брендом в своем городеНесколько лет назад московское «Динамо» запустило программу проекта франчайзинга, благодаря которой любой желающий может открыть школу под всемирно известным брендом в своем городе, напрямую заключив контракт с клубом.
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