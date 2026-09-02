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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравцов о «Тракторе»: «Выставлять себя говном, которое требует «дайте мне все, и тогда я выйду», не позволю. Я много раз шел навстречу клубу. Как можно говорить, что ко мне лицом, а я жопой?»

Нападающий Виталий Кравцов отреагировал на информацию о своем будущем в «Тракторе». 26-летний хоккеист завел телеграм-канал и ответил на последние слухи.

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