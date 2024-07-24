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Царьград

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Украинские неонацисты взяли ответственность за убийство Ирины Фарион

Украинские неонацисты взяли ответственность за убийство Ирины Фарион

Украинская неонацистская группировка «National-Socialism/White Power» * взяла ответственность за убийство бывшего депутата Рады Ирины Фарион.

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