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Джонсон предложил финансирование правительства США без помощи Украине

Джонсон предложил финансирование правительства США без помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил двухэтапный законопроект о временном прекращении государственного финансирования, который позволит избежать шатдауна правительства США.

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