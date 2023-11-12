Джонсон предложил финансирование правительства США без помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил двухэтапный законопроект о временном прекращении государственного финансирования, который позволит избежать шатдауна правительства США.
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