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Татар-информ

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Главы заксобраний ПФО записали ролик ко Дню языков народов РФ

Главы заксобраний ПФО записали ролик ко Дню языков народов РФ

Руководители законодательных собраний регионов Приволжского федерального округа записали поздравительный ролик ко Дню языков народов России.

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