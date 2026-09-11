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ООО "Завод весового оборудования"

2 подписчика

Дозаторы для фасовки сыпучих материалов: оборудование для зерна, муки и других продуктов

Дозаторы для фасовки сыпучих материалов: оборудование для зерна, муки и других продуктов

Весовой дозатор для фасовки в открытые мешки напрямую от производителя Если требуется дозатор купить для предприятия, важно выбирать оборудование не только по стоимости, но и по характеристикам продукта и требуемой производительности.

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