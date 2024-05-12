Дмитрий Песков рассказал о бюджете Минобороны и назначении Андрея Белоусова

"Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций и внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности", "именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", - сообщил ПесковСергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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