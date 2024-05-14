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Закон, порядок, государство

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В Мордовии перед судом предстанут курьеры телефонных мошенников, похитившие деньги у труженицы тыла Великой Отечественной войны

Следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 24 и 21-летнего курьеров телефонных мошенников из г.

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