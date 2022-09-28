ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, РУССКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ЯЗЫКОМ ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПЛАНЕТ – ЗЕМЕЛЬ БЕЛОЙ РАСЫ. Из комментариев Н.В. Левашова к «Сказу о Ясном Соколе»

Пока Настенька ни к кому не обращалась, никто не мешал ей действовать по своему усмотрению, но когда она обратилась к посторонним людям с просьбой-вопросом, её сразу отвели к дверям дворца белокаменного, а потом вернулись к своим собственным делам.