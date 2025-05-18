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Госдума одобрила цифровой рубль: как инновация изменит финансовую систему?

Госдума одобрила цифровой рубль: как инновация изменит финансовую систему?

Госдума РФ поддержала внедрение цифрового рубля, стремясь повысить прозрачность финансов. Предприниматель Алексей Мостовщиков отметил риски утраты анонимности, но подчеркнул выгоду для экономики и поддержку инициативы Президентом Путиным.

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