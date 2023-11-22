Контроверсиальные скифские сокровища вернутся на Украину: остаются в качестве «объекта выкупа»

Но спор за артефакты не закончен Ведомство культуры и информационной политики Украины заявило, что достигло с Музеем Алларда Пирсона «официальных соглашений о условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений».
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