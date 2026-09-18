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Beretta начала тендер на акции Sturm, Ruger по $44,80

Beretta начала тендер на акции Sturm, Ruger по $44,80

Итальянская Beretta Holding начала денежное тендерное предложение на приобретение до 2 400 184 акций Sturm, Ruger & Company по цене $44,80 за акцию.

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