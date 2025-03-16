Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц

Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire Российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в матчах чемпионатов лиги за один календарный месяц.
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