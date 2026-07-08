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Нани о Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026: «Наследие в сборной и в футболе говорит само за себя. Есть истории и моменты, которые не может стереть ни один результат»

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани обратился к Криштиану Роналду после вылета национальной команды с ЧМ-2026.

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