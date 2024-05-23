Количество ДТП с участием электросамокатов выросло в семь раз

16 человек пострадали в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В Новосибирске в семь раз увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) по сравнению с 2023 годом.
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