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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсировано продолжение серии Painkiller – новая игра будет кооперативным шуте...

Анонсировано продолжение серии Painkiller – новая игра будет кооперативным шуте...

Анонсировано продолжение серии Painkiller – новая игра будет кооперативным шутеромЛюбителям хардкорных шутеров есть чему радоваться – Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive.

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