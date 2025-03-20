Анонсировано продолжение серии Painkiller – новая игра будет кооперативным шуте...

Анонсировано продолжение серии Painkiller – новая игра будет кооперативным шутеромЛюбителям хардкорных шутеров есть чему радоваться – Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive.
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