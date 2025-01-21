БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Полезнейший трофей Балтийского флота: подлодка U-250

Полезнейший трофей Балтийского флота: подлодка U-250

Экипаж подлодки U-250 на её палубе, декабрь 1944 г. Фото Бундесархив ФРГ Во время Великой Отечественной войны Военно-морской флот Красной Армии уничтожил множество немецких подводных лодок.

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