«Орешник» или ядерное оружие? Как ответит Россия на теракты Украины

Чтобы поступить так, как американцы с Японией, нужна большая сила воли, а у нас ЕЁ не хватает!👍👍👍

Россиянин

Территория Украины, это территория где живут и будут жить русские люди. Поэтому, никакого ядерного удара не должно быть. Ведь именно этого и добиваются. Но у нас сейчас есть не менее эффективное, не ядерное оружие. Причем высокоточное.