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«Орешник» или ядерное оружие? Как ответит Россия на теракты Украины

«Орешник» или ядерное оружие? Как ответит Россия на теракты Украины

По данным источников, в Кремле уже проводят экстренное совещание. Серия терактов в России, в том числе атака на военные аэродромы — дело рук Украины, там этого даже не скрывают.

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Комментарии
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Лев Добрый
Чтобы поступить так, как американцы с Японией, нужна большая сила воли, а у нас ЕЁ не хватает!👍👍👍
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7 час.
Россиянин
Территория Украины, это территория где живут и будут жить русские люди. Поэтому, никакого ядерного удара не должно быть. Ведь именно этого и добиваются. Но у нас сейчас есть не менее эффективное, не ядерное оружие. Причем высокоточное.
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39 мин.
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