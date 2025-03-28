Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Господа, внимание ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Никогда не хватаю руками горячее, даже новости, добротные рефлексы с детства.

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