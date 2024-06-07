Опубликованы кадры дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП «Брэдли» ВСУ

Опубликованы кадры дуэли между российским БТР-82А с десантом и украинской БМП M2 «Брэдли». Видео, запечатлевшее лобовое столкновение российских и американских бронемашин, опубликовал Telegram-канал «Шепот фронта».
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