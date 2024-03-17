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40 очков, 8 подборов и 9 передач Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт»

40 очков, 8 подборов и 9 передач Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт»

Лучшим в составе команды из Лос-Анджелеса стал Леброн Джеймс. На счету форварда 40 очков, 8 подборов, 9 передач, 1 перехват и 1 блок.

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