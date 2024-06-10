Стражи порядка провели оперативный рейд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на Камчатке

За последние десять дней сотрудники правоохранительных органов провели более семидесяти профилактических рейдов в клубах, барах и дискотеках города с целью выявления и пресечения преступлений и нарушений законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.