60 объектов, которые нужно уничтожить: Укро-эксперты подсказывают куда бить, чтобы разгромить бадеровцев «Перемога» в интернете, но блэкаут в Киеве, или как на самом деле «титаны неба» защищают «неньку» У Повiтрянiх сил опять «перемога».
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