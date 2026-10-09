60 объектов, которые нужно уничтожить: Укро-эксперты подсказывают куда бить, чтобы разгромить бадеровцев «Перемога» в интернете, но блэкаут в Киеве, или как на самом деле «титаны неба» защищают «неньку» У Повiтрянiх сил опять «перемога».