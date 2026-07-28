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Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом

Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом

Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом Дональдом Трампом, продолжавшейся почти час», — сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин в Х.

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