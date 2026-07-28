Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом

Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом Дональдом Трампом, продолжавшейся почти час», — сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин в Х.