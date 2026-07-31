Виталий Гогунский признался, что после развода восемь лет остается одиноким

Актер Виталий Гогунский признался, что после развода в 2018 году у него не было серьезных отношений. Об этом звезда сериала «Универ» рассказал в подкасте «Счет, пожалуйста», отметив, что за это время ему так и не удалось построить новую семью.
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