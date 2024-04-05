Анзор Музаев: контрольные работы в школах будут регламентироваться на федеральном уровне

В некоторых учреждениях они занимают до 35 процентов учебного времени Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что готовится постановление правительства, которое будет регламентировать на федеральном уровне проведение контрольных работ в школах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии