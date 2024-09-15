JAMA HM: нейросеть помогает сократить количество госпитализаций на 27%

Американские ученые из Университета штата Колорадо изучили возможности искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации медицинских процедур во время пандемии или любой другой кризис в системе здравоохранения.
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