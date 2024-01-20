Ледниковый период может помочь предсказать реакцию океанов на потепление климата

Группа ученых во главе с океанографом из Тулейнского университета обнаружила, что отложения глубоко под дном океана позволяют измерить уровень кислорода в океане и его связи с углекислым газом в атмосфере Земли во время последнего ледникового периода, который закончился более 11 000 лет назад, сообщает «phys.