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Ледниковый период может помочь предсказать реакцию океанов на потепление климата

Ледниковый период может помочь предсказать реакцию океанов на потепление климата

Группа ученых во главе с океанографом из Тулейнского университета обнаружила, что отложения глубоко под дном океана позволяют измерить уровень кислорода в океане и его связи с углекислым газом в атмосфере Земли во время последнего ледникового периода, который закончился более 11 000 лет назад, сообщает «phys.

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