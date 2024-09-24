Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Европейского союза (ЕС) и США по Украине. С такой критикой на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который на полях Генассамблеи ООН встретился с китайским коллегой Ван И.