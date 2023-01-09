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Джокович после победы в Аделаиде подарил болельщикам почти все свои вещи и больше 30 минут раздавал автографы

Джокович после победы в Аделаиде подарил болельщикам почти все свои вещи и больше 30 минут раздавал автографы

Вчера Новак Джокович стал победителем турнира ATP в Аделаиде. Журналисты сообщают, что после финала он провел на корте больше получаса, раздавая автографы всем желающим и делая селфи со зрителями.

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