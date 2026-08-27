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Топливный кризис добрался до тундры Ямала

Топливный кризис добрался до тундры Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма, состоявшейся в рамках ежегодного объезда муниципалитетов, ответил на вопросы о проблемах с бензином, возникших у коренного населения.

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