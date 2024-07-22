🐟 Минэкологии РК установит причину гибели рыбы в одной из рек Симферополя В соцсетях люди опубликовали фотографии, что Симферополе в районе улиц Ракетная и Ларионова в Салгире произошел мор рыбы.
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🐟 Минэкологии РК установит причину гибели рыбы в одной из рек Симферополя В соцсетях люди опубликовали фотографии, что Симферополе в районе улиц Ракетная и Ларионова в Салгире произошел мор рыбы.