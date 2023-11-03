В Музее русского импрессионизма показали шедевры неизвестных художников

Собрание великих анонимов «Автор неизвестен. Коснуться главного» — так называется выставка в Музее русского импрессионизма, где собраны произведения, которые чаще пылятся в фондах, чем красуются в экспозиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии