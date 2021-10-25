Запретная правда об Абхазии от местного жителя

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЗапретная правда об Абхазии от местного жителя автор - Ершова Марина Абхазия - это страна, где можно жить так, как хочется.Вернуться к статье147НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир EвтушенкоНет уж, ехать к лодырям и попрошайкам, да ещё и когда эти дикари считают себя пупами Земли, может только шизоид.СветланаСогласна... Но если Вы хотя бы раз бывали там (я не имею в виду отдых на море), то эта ни с чем не сравнимая природа (а я много путешествую, чтобы понимать о чем говорю). Она прямо дергает за ниточку и каждый раз хочется вернуться и хотя бы одним глазком посмотреть и посидеть на камешке в горах у горного озера или ручья и порелаксировать. Там, действительно, потрясающая энергетика! Хотя так можно скзать и о Байкале, и о Горном Алтае, и о всём Кавказе, и т.д. Но и там она тоже неповторимая сильнейшая.ЕБЕлена Бресловавот и раньше не хотела(была в советское время, но зареклась повторять) а сейчас тем более не хочу!Велес RusДа всегда они только семечки грызли, и яйца чесали.Владимир АфроськинТак было во все времена .....Марат ЗеодиновКакой-то бред написали. Постоянно отдыхаем в Абхазии: вино пьем только домашнее, а не из стеклянных бутылок. Ижир (голый сахар) в этом году по 100 за кг в Пицунде - ешь сколько влезет. Сыр - такого в Москве не купишь.vi viВсё подтверждаю. В трудные времена, для Абхазии, помогал одной семье, так и подружились. Нормальные, просто хорошие люди. Ездил к их родственникам. "Нутряной пофигизм". На всё. Небо и земля. Сколько раз спрашивал своих знакомых. Что так? Отвечают, - Гражданская война. Может быть, мы чего-то не знаем?Марина ЖилинаПоловина, неправда. Да абхазцы лодыри в общей массе и стремятся на всем заработать.Марина ЖилинаЭлектричество Грузия им не даёт, а так случилось что электростанция находится почти на границе в Кодорский ущелье и они ее справедливо делят. Вино, то что в бутылках, делают в основном, из молдавского виноматериалов, своих виноградников там почти нет. Домашнее вино и мёд мы берём у хороших знакомых и оно не просто натуральное, а и превосходного качества. Наверное, есть подделки, но скорее это когда бадяжат виноград и другие фрукты: яблоки, сливы и тдМарина ЖилинаСыры, что на рынке, в основном российские, новооткрыто в Абхазии можно попробовать буйволиный сыр. Их там ещё держат. Там много чего есть, чего здесь нет или очень дорого. Мы бываем в Сухуми несколько раз в год, по делам, а живем в Геленджике. И всегда едем нагружённые полной машиной. Фрукты, вино, мёд, Чача все отличного качества! Очень дешевая рыба черноморская.Марина ЖилинаУ нас барабулька 300-500₽, а там 50-100₽. Там потрясающая энергетика! А к местному менталитету привыкаешь. Вы вон тоже не один раз там были, значит тянет.Natalia NikonorovaТО, что там не работают, это факт. Не хотят. Видели мандарины на деревьях, так на них и сгнили.Алексей ПлескачАбхазией нужно заниматься! Вот и всё. МАССОВО приезжать и делать там всё. САМИМ и владеть этим всем. Вот и решение. А местные... Если то, что в статье - не провокация - их потеря.ЕБЕлена Бресловаесли брать, то только областью РФ и всех руководителей только русских, иначе пусть самиКомментировать
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