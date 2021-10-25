ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    А ушами шевелить можешь?«Наш флаг красный...
  • Юрий Рычков
    А Ходорковский? Не показатель?Обеспеченные и за...
  • Мария Mazurina
    Врезал Начальник Муратову по самые помидоры. Долго помнить будет. Если умный, то вряд ли решиться еще раз на Начальни...Ржу : Путин ответ...

Запретная правда об Абхазии от местного жителя

Запретная правда об Абхазии от местного жителя

автор - Ершова Марина Абхазия - это страна, где можно жить так, как хочется.

Вернуться к статье
147
Обсудить
Владимир Eвтушенко
Нет уж, ехать к лодырям и попрошайкам, да ещё и когда эти дикари считают себя пупами Земли, может только шизоид.
Светлана
Согласна... Но если Вы хотя бы раз бывали там (я не имею в виду отдых на море), то эта ни с чем не сравнимая природа (а я много путешествую, чтобы понимать о чем говорю). Она прямо дергает за ниточку и каждый раз хочется вернуться и хотя бы одним глазком посмотреть и посидеть на камешке в горах у горного озера или ручья и порелаксировать. Там, действительно, потрясающая энергетика! Хотя так можно скзать и о Байкале, и о Горном Алтае, и о всём Кавказе, и т.д. Но и там она тоже неповторимая сильнейшая.
Елена Бреслова
вот и раньше не хотела(была в советское время, но зареклась повторять) а сейчас тем более не хочу!
Велес Rus
Да всегда они только семечки грызли, и яйца чесали.
Владимир Афроськин
Так было во все времена .....
Марат Зеодинов
Какой-то бред написали. Постоянно отдыхаем в Абхазии: вино пьем только домашнее, а не из стеклянных бутылок. Ижир (голый сахар) в этом году по 100 за кг в Пицунде - ешь сколько влезет. Сыр - такого в Москве не купишь.
vi vi
Всё подтверждаю. В трудные времена, для Абхазии, помогал одной семье, так и подружились. Нормальные, просто хорошие люди. Ездил к их родственникам. "Нутряной пофигизм". На всё. Небо и земля. Сколько раз спрашивал своих знакомых. Что так? Отвечают, - Гражданская война. Может быть, мы чего-то не знаем?
Марина Жилина
Половина, неправда. Да абхазцы лодыри в общей массе и стремятся на всем заработать.
Марина Жилина
Электричество Грузия им не даёт, а так случилось что электростанция находится почти на границе в Кодорский ущелье и они ее справедливо делят. Вино, то что в бутылках, делают в основном, из молдавского виноматериалов, своих виноградников там почти нет. Домашнее вино и мёд мы берём у хороших знакомых и оно не просто натуральное, а и превосходного качества. Наверное, есть подделки, но скорее это когда бадяжат виноград и другие фрукты: яблоки, сливы и тд
Марина Жилина
Сыры, что на рынке, в основном российские, новооткрыто в Абхазии можно попробовать буйволиный сыр. Их там ещё держат. Там много чего есть, чего здесь нет или очень дорого. Мы бываем в Сухуми несколько раз в год, по делам, а живем в Геленджике. И всегда едем нагружённые полной машиной. Фрукты, вино, мёд, Чача все отличного качества! Очень дешевая рыба черноморская.
Марина Жилина
У нас барабулька 300-500₽, а там 50-100₽. Там потрясающая энергетика! А к местному менталитету привыкаешь. Вы вон тоже не один раз там были, значит тянет.
Natalia Nikonorova
ТО, что там не работают, это факт. Не хотят. Видели мандарины на деревьях, так на них и сгнили.
Алексей Плескач
Абхазией нужно заниматься! Вот и всё. МАССОВО приезжать и делать там всё. САМИМ и владеть этим всем. Вот и решение. А местные... Если то, что в статье - не провокация - их потеря.
Елена Бреслова
если брать, то только областью РФ и всех руководителей только русских, иначе пусть сами

Картина дня

наверх