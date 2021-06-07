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Имею ли я право жаловаться на соседей?

Имею ли я право жаловаться на соседей?

Я почти год вынуждена была просидеть дома. Сначала карантин, потом ногу сломала и еще семь месяцев в четырех стенах.

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Людмила Спицына
Может беруши попробовать?
Людмила Спицына
Не имеете вы права жаловаться на соседей, по закону они не нарушают ваших прав! Ещё и на встречу вам идут, согласились не нарушать ваш покой аж до 11 часов утра! Может вам поменять квартиру на частный дом☺
Елена игрик
Валерьянка плюс беруши. А вообще у меня дети тоже играют, но этот вопрос решился электронным инструментом с регулировкой звука.

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