Имею ли я право жаловаться на соседей?

5МИНУТКАДети и семьяИмею ли я право жаловаться на соседей? Я почти год вынуждена была просидеть дома. Сначала карантин, потом ногу сломала и еще семь месяцев в четырех стенах.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила СпицынаМожет беруши попробовать?Людмила СпицынаНе имеете вы права жаловаться на соседей, по закону они не нарушают ваших прав! Ещё и на встречу вам идут, согласились не нарушать ваш покой аж до 11 часов утра! Может вам поменять квартиру на частный дом☺Елена игрикВалерьянка плюс беруши. А вообще у меня дети тоже играют, но этот вопрос решился электронным инструментом с регулировкой звука.Комментировать
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