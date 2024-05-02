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Дэвин Хейни: «Гарсия проявил неуважение к болельщикам и боксу, нарушив правила целых два раза»

«Мы узнали об этой ситуации недавно. Жаль, что Райан проявил неуважение к болельщикам и боксу, нарушив правила даже не один, а два раза.

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