В Поморье увеличили вознаграждение классным руководителям в малых городах и сёлах

Выплата увеличена с 5 до 10 тысяч благодаря принятому в областном Собрании депутатов законуНововведения коснулись педагогов, работающих в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек, уточнили в пресс-службе АОСД.
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