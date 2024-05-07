Театр абсурда
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Театр абсурда

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" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас

" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас

Ещё два года назад президент России Владимир Путин предупреждал Запад, что Россия не потерпит угроз в свою сторону.

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