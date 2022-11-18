В Псковской области в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП детям напомнили о безопасности на дорогах

В этом году День памяти проходит 20 ноября. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам безопасности на дорогах, предупредить смертность и травмирование в результате аварий, повысить культуру поведения всех участников дорожного движения.
В этом году День памяти проходит 20 ноября. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам безопасности на дорогах, предупредить смертность и травмирование в результате аварий, повысить культуру поведения всех участников дорожного движения.
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