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В Псковской области в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП детям напомнили о безопасности на дорогах

В этом году День памяти проходит 20 ноября. Его цель  -  привлечь внимание общественности к проблемам безопасности на дорогах, предупредить смертность и травмирование в результате аварий, повысить культуру поведения всех участников дорожного движения.

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