США сдают свою агентуру. Вашингтон не будет вводить санкции против системных либералов

Любопытно, однакоПолитикаСША сдают свою агентуру. Вашингтон не будет вводить санкции против системных либералов Комитет палаты представителей США представил Байдену список российских граждан, против которых следует ввести санкции.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenРозовые мечты. Либерализмом болеют многие в верхах. Оплот либерализма сами олигархи.Игорь ТихоновЭто не их "элита", это предатели России.Rustam KuchkarovExactly.ВШВладимир ШевченкоЭтих,глубоко проглотившие "западный озверин", использовать, американцы, будут по полной в своих интересах. Ожидать, от них, что-то хорошее для России,бесполезно: будут только мешать.TtestorrРусский бы выучил))) Хотя бы за то, что им разговаривал ЛЕНИН, ДБВДВячеслав ДолининСистемные либералы работают на Кремль и российский олигархат, а не на Вашингтон.TtestorrПресс-секретарь что ли кого-то из них? Или так - пернуть решил?)))ВДВячеслав ДолининДурак, стали бы их терпеть в Кремле столько лет, если бы они были Кремлю неугодны?сергей головкинКак США могут ввести против своих штатных сотрудников санкции коими и являются и Кудрин и , естественно, Чубайс....?!Владимир EвтушенкоСША великое дело сделали, обозначив своих шавок во власти РФ, за которых здесь рвут очко всякие мрази, типа черномордой шлюхи ланской, всяких смелых, блюмкиных, натёсовых и прочей нечисти.Уж теперь-то этим швалям в их муло тыкать буду грефами.Регина ТолстоброваОни не дураки рубить сук на котором сидятАлександрА ЛопатинаСША определили своих врагов, значит тем, кто в санкционных списках, можно доверять)))).Мухтар МуслиховВ школе учитель биологии показывает эксперименты. Опускает червяка в стакан с водкой - червяк умер. Опускает червяка в стакан с пивом - червяк умер. Опускает червяка в стакан с миниралкой - червяк бултыхается. Задала вопрос классу - Какой вывод? Класс молчит. Руку тянет всесущий Вова - " Значит если пить водку и пиво, черви не заведутся". Мораль = не все так однозначно как толкует автор поста, которого тоже не включили в список, а может и грантом премировали за то что без доказательств наводит тень на плетень.Владимир Eвтушенкоглубоко лизнул кудриным. Жди, конфетку дадут.Мухтар МуслиховНе все так однозначно.Владимир EвтушенкоНе все так однозначно у тебя в мозгах..Комментировать
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