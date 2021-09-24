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США сдают свою агентуру. Вашингтон не будет вводить санкции против системных либералов

США сдают свою агентуру. Вашингтон не будет вводить санкции против системных либералов

Комитет палаты представителей США представил Байдену список российских граждан, против которых следует ввести санкции.

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Alex Imen
Розовые мечты. Либерализмом болеют многие в верхах. Оплот либерализма сами олигархи.
Игорь Тихонов
Это не их "элита", это предатели России.
Rustam Kuchkarov
Exactly.
Владимир Шевченко
Этих,глубоко проглотившие "западный озверин", использовать, американцы, будут по полной в своих интересах. Ожидать, от них, что-то хорошее для России,бесполезно: будут только мешать.
testorr
Русский бы выучил))) Хотя бы за то, что им разговаривал ЛЕНИН, ДБ
Вячеслав Долинин
Системные либералы работают на Кремль и российский олигархат, а не на Вашингтон.
testorr
Пресс-секретарь что ли кого-то из них? Или так - пернуть решил?)))
Вячеслав Долинин
Дурак, стали бы их терпеть в Кремле столько лет, если бы они были Кремлю неугодны?
сергей головкин
Как США могут ввести против своих штатных сотрудников санкции коими и являются и Кудрин и , естественно, Чубайс....?!
Владимир Eвтушенко
США великое дело сделали, обозначив своих шавок во власти РФ, за которых здесь рвут очко всякие мрази, типа черномордой шлюхи ланской, всяких смелых, блюмкиных, натёсовых и прочей нечисти.Уж теперь-то этим швалям в их муло тыкать буду грефами.
Регина Толстоброва
Они не дураки рубить сук на котором сидят
АлександрА Лопатина
США определили своих врагов, значит тем, кто в санкционных списках, можно доверять)))).
Мухтар Муслихов
В школе учитель биологии показывает эксперименты. Опускает червяка в стакан с водкой - червяк умер. Опускает червяка в стакан с пивом - червяк умер. Опускает червяка в стакан с миниралкой - червяк бултыхается. Задала вопрос классу - Какой вывод? Класс молчит. Руку тянет всесущий Вова - " Значит если пить водку и пиво, черви не заведутся". Мораль = не все так однозначно как толкует автор поста, которого тоже не включили в список, а может и грантом премировали за то что без доказательств наводит тень на плетень.
Владимир Eвтушенко
глубоко лизнул кудриным. Жди, конфетку дадут.
Мухтар Муслихов
Не все так однозначно.
Владимир Eвтушенко
Не все так однозначно у тебя в мозгах..

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