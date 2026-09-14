Приезжий из Дагестана снял с чужой карты полмиллиона рублей

В Севастополе задержан житель Дагестана.Ночью 30-летний приезжий из Дагестана встретил на улице 35-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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