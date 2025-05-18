Миронова и Голубкина подарили ветеранам спектакль

Фонд «Артист» вручил ежегодную премию «Признание». Мария Миронова Пресс-служба Фонда «Артист»Мария Голубкина Пресс-служба Фонда «Артист» Фонд «Артист» вручил ежегодную премию «Признание» и провел благотворительный показ спектакля-концерта «Синяя птица».
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