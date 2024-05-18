По народному календарю 18 мая 2024 года отмечается день Арины Капустницы У святой Арины люди просят здоровье для себя и близких.
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По народному календарю 18 мая 2024 года отмечается день Арины Капустницы У святой Арины люди просят здоровье для себя и близких.