Попытка заработать на турбизнесе и инвестициях стоила южноуральцам 700 тысяч рублей

Жители Магнитогорска и Златоуста вместо прибыли в Интернете потеряли порядка 700 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, двое жителей региона стали жертвами мошенников, задействовавших различные схемы с использованием «глобальной паутины».
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