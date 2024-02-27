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РИА Новый день

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Попытка заработать на турбизнесе и инвестициях стоила южноуральцам 700 тысяч рублей

Попытка заработать на турбизнесе и инвестициях стоила южноуральцам 700 тысяч рублей

Жители Магнитогорска и Златоуста вместо прибыли в Интернете потеряли порядка 700 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, двое жителей региона стали жертвами мошенников, задействовавших различные схемы с использованием «глобальной паутины».

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