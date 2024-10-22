В Иркутской области пообещали очень тёплый ноябрь

Жителей Иркутской области ожидает очень теплый ноябрь. По словам руководителя отдела метеопрогнозов «Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Юлии Яньковой, среднемесячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы, сообщает «КП-Иркутск».